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متحف مصغر

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7 مرتكزات لتطوير 5 أسواق في الأحساء

حددت وكالة المشاريع في أمانة الأحساء نحو 7 مرتكزات: «الابتكار - الترفيه - الاندماج التصميمي والمعماري - الاستثمار - الاستدامة - تطوير...

ea998b3a9f.jpgالدمام : عدنان الغزال
3cc6459bd5.jpg11 شوال 1442 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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