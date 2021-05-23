7 مرتكزات لتطوير 5 أسواق في الأحساء حددت وكالة المشاريع في أمانة الأحساء نحو 7 مرتكزات: «الابتكار - الترفيه - الاندماج التصميمي والمعماري - الاستثمار - الاستدامة - تطوير... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 11 شوال 1442 هـ 11 شوال 1442 هـ

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