موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. أزمة فنزويلا وسفينة قناة السويس

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك موقفه من "الحرب" الجارية بين العملات الورقية والمشفرة.

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة Bitcoin BTC في السعودية، الأحد 23 مايو 2021، إثر انهيارها عالميا بأكثر من 16%.

استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء الأحد 23 مايو 2021، مع استقرار الأسعار عالميا.

أعلن بنك السودان المركزي عن طرح 40 مليون دولار للبيع، إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار.

استقرت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء الأحد 23 مايو 2021، مع استقرار المعدن النفيس عالميا.

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات مساء الأحد 23 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة في مصر، الأحد 23 مايو 2021، بالتزامن مع انخفاضها عالميا بأكثر من 10%.

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأحد، إنشاء أول منطقة متخصصة ومتكاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة إكسبو.

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية الأحد 23 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".



أدى الركود الاقتصادي الحاد في فنزويلا المتفاقم بسبب العقوبات الأمريكية، لأزمة وقود دفعت المزارعين للاعتماد على الثيران لحراثة الأرض.

واستعاض مزارعو فنزويلا البلد الغني بالنفط، بالثيران بدلا من الجرارات الزراعية لحرث الأرض بسبب نقص الوقود.

أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الأحد قرارا يقضي باستمرار الحجز التحفظي على السفينة البنمية "إيفر جيفن".