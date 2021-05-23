موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مرسيدس مايباخ S وعصر الهيدروجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تحتاج الدراجات النارية الكثير من تجهيزات السلامة، لتفادي المخاطر التي تحيط بهذه الرياضة، وتعد الخوذة واحدة من أهم عناصرها.

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق نسخة مايباخ" Maybach" من الفئة S بسعر يبدأ من 164.6 ألف يورو.

انضمت أوبل الألمانية لركب المصنعين في سباق تصنيع سيارات تعتمد على الهيدروجين كوقود بديل للوقود التقليدي والبطاريات الكهربائية.

تودع السوق الأمريكية للسيارات بنهاية العام الجاري، ثنائي من أبرز السيارات ضمن فئة سيدان وكروس أوفر، هما مازدا 6 ومازدا CX-3.