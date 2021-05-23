افتتاح بكالوريوس ميكانيكا السيارات في تقنية أبها 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح برنامج البكالوريوس المسائي في تخصص ميكانيكا السيارات في قسم تقنية ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها مع بداية العام التدريبي الجديد 1443هـ.

تخصصات يحتاجها سوق العمل:

وأوضح عميد الكلية، المهندس ناصر آل زيدان، أن افتتاح البرنامج يضاف إلى الأقسام التي سبق فتح البكالوريوس بها في تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية والتقنية الكهربائية والتقنية المدنية والمعمارية ويشهد التخصص إقبالًا، حيث يتدرب به العديد من المتدربين وتخرج منه مئات الخريجين في مرحلة الدبلوم، ويعتبر من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي وفق رؤية المملكة 2030.

دعم شباب وفتيات الوطن:

وأعرب آل زيدان نيابة عن منسوبي الكلية عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، ولنائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على اهتمامهما ودعمهما لكل ما يدعم شباب وفتيات الوطن بشكل عام وكلية أبها بشكل خاص، حيث سيساهم في زيادة عدد المتدربين بمرحلة البكالوريوس بالكلية. والشكر موصول لسعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

التسجيل متاح:

وأضاف أن قسم ميكانيكا السيارات من أقدم الأقسام التي فتحت بالكلية منذ سنوات طويلة وتخرج منه العديد من شباب الوطن البارزين ويعملون في مواقع قيادية في القطاعين الخاص والعام، حيث إن القبول بمرحلة البكالوريوس سيكون متاحًا خلال الأسابيع المقبلة عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن الكلية بها 11 تخصصًا في مرحلة الدبلوم و8 تخصصات في مرحلة البكالوريوس موزعة في ثمانية أقسام، وتشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية، وتقنية ميكانيكا السيارات.

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