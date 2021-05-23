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السعودية تتصدر عددًا من المؤشرات العالمية في النقل والخدمات اللوجستية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

السعودية تتصدر عددًا من المؤشرات العالمية في النقل والخدمات اللوجستية

بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة النقل أنها تفخر بتصدر المملكة للعديد من المؤشرات العالمية على صعيد النقل والخدمات اللوجستية، وستواصل العمل في المنظومة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مؤشرات عالمية: 

ونشرت النقل في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الأحد، إنفوجرافيك يبين المنظومة في المؤشرات العالمية، ومنها الأولى عالميًّا في ترابط شبكة الطرق بحسب منتدى التنافسية العالمي 2019، وجاءت تفاصيل المؤشرات كما يلي:

السعودية تتصدر عددًا من المؤشرات العالمية في النقل والخدمات اللوجستية - متابعات الخليج 365

مشاريع النقل: 

وتعدّ أحد مشاريع وزارة النقل لرفع مستوى السلامة على الطرق، وذلك في إطار حرصها على المضي قدمًا في خططها وأعمالها لخفض وفيات حوادث الطرق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 28.8 وفاة لكل 100 ألف إلى 16.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتكون الطرق أكثر أمانًا ولتقليل الخسائر البشرية والمادية التي ترهق الاقتصاد الوطني، والتي يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة تسعى وزارة النقل إلى تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من كافة الجهات المعنية والشركاء.

السلامة على الطرق: 

يذكر أن وزارة النقل قد نفذت العديد من مشاريع السلامة التي حققت خفض أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن الحوادث المرورية التي وقعت على طرق الوزارة في المملكة من خلال عدد من الأعمال منها أعمال الإشارات المرورية، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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