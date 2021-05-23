الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

الأحوال توضح خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة في 8 خطوات

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت الأحوال المدنية، الضوء على طريقة التصرف حال فقدان متابعات الخليج 365 وثائق رسمية (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد متابعات الخليج 365، شهادة وفاة لتابعي متابعات الخليج 365).

خطوات الإبلاغ:

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول عبر حسابك في أبشر

2- اختيار خدماتي

3- الأحوال المدنية

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

6- تعبئة البيانات المطلوبة

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد

8- إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد

خدمات الأحوال:

وكانت الوكالة قد حذرت في وقت سابق من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.



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