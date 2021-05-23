شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: احتواء لقاح كورونا على شريحة مجرد أكاذيب.. ولا وجود لمرض الفطر الأسود بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي مزاعم حول وجود شريحة معدنية في موضع التطعيم بلقاح كورونا، لافتا إلى أنها مجرد إشاعات وأكاذيب.

وأكد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي أمس بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي الدكتور رجاء الله السلمي، عدم رصد أي حالة مصابة بالفطر الأسود في المملكة. ونفى ما يتداول بشأن إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح في المملكة، مبينا أن الأمر مجرد تأجيل، والهدف منه المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

وقال العبدالعالي «نلاحظ ثباتا في منحنى الإصابات المؤكدة ونستبشر خيرا بذلك»، موضحا أن 75%من الحالات المرصودة أخيرا بسبب المناسبات العائلية، داعيا الجميع إلى الالتزام لتحقيق المناعة المجتمعية.

التعليم حضوريا

من جانبه أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن العالم لا يزال يكافح لكبح جماح فيروس كورونا، وأن المملكة ليست بمعزل عن ذلك.

وقال «بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة الفيروس، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، تقرر ما يلي: اشتراط التحصين - المعتمد من وزارة الصحة - ابتداء من الأحد 22 ذي الحجة المقبل، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة».

وأشار إلى أن ما يخص عودة التعليم حضوريا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات حضوريا فتتفق وزارتا الصحة والتعليم على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

دخول الملاعب

فيما تطرق المستحدث باسم وزارة الرياضة إلى البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، مشيرا إلى أنه تمت تهيئتها لاستقبال الجماهير وتطبيق جميع الاحترازات الوقائية.

واستعرض الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية وهم: «محصن بجرعة أولى أو جرعتين، ومحصن متعاف» ، وذلك من خلال التثبت من الحالة في تطبيق (توكلنا)، مؤكدا في الوقت نفسه حصول جميع العاملين على لقاح كورونا، وأخذ مسحة PCR قبل كل جولة.







75 % من الحالات المرصودة أخيرا بسبب المناسبات العائلية.



لا صحة لما يتم تداوله حول احتواء اللقاح على معدن مغنطيسي.



نستبشر خيرا.. منحنى كورونا يمر بمرحلة ثبات



12819360 جرعة معطاة في مراكز لقاح كوررنا بمناطق المملكة.



أبرز ما قاله متحدث الداخلية:





غرامة مالية على صاحب المنزل في التجمعات العائلية.



اشتراط التحصين لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي.



عودة التعليم حضوريا والصحة والتعليم تحددان فئات الطلاب العمرية المستهدفة.



أبرز ما قاله متحدث وزارة الرياضة:





تهيئة الملاعب والمنشآت الرياضية لاستقبال الجماهير وتطبيق الاحترازات.



محصن بجرعة أولى أو جرعتين ومحصن متعاف فئات مسموح لها بدخول الملاعب.



رصد 172 مخالفة لبرتوكول دخول الجماهير بالصالات والمراكز الرياضية.



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