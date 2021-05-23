شكرا لقرائتكم خبر حرارة الطقس تفتك بأشجار مبادرة «معا لنجعلها خضراء» في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تمض أسابيع قليلة من زراعة 350 شجيرة بشارع حسين بن سرحان بحي جبل النور ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (معا لنجعلها خضراء) التي دشنتها أمانة العاصمة المقدسة، حتى اختفت هذه الأشجار وضرب الجفاف ما حولها، وبقيت الأحواض بدون شجر ولا زرع، الأمر الذي عزته الأمانة إلى ارتفاع حرارة الجو خلال هذه الفترة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» أن اختفاء الأشجار المزروعة أخيرا في المواقع المشار لها بسبب حرارة الجو هذه الأيام، حيث سيتم استبدالها بأشجار أخرى تتناسب مع درجة الحرارة، مؤكدا أنه سيتم إعادة زراعة المواقع خلال اليومين المقبلين.

تقصير الأمانة

من جهة أخرى أثار اختفاء الأشجار في المواقع المزروعة خلال فترة قصيرة من إطلاق أمانة العاصمة المقدسة مبادرة (معا لنجعلها خضراء) ، استياء الكثير من المكيين، الذين عزوه إلى تقصير الأمانة في المحافظة على هذه الأشجار ورعايتها، وقالوا إن الأشجار تحتاج لمتابعة مستمرة حتى تظهر نتائجها، مشيرين إلى أن هناك عددا من الأشجار يتحمل بيئتنا الحارة وبالإمكان المتابعة والسقيا من 10مرات إلى 12 مرة شهريا في أول سنة ويترك إن كان من السدر، في حين دعا آخرون إلى الاختيار المناسب للأشجار التي تتحمل البيئة المحلية، وهي كثيرة وموجودة في عدد من الشوارع من عشرات السنين، وذلك بدلا من زراعة أشجار لا تتحمل الحرارة العالية.

السعودية الخضراء

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أطلقت مبادرة (معا لنجعلها خضراء) والتي تهدف إلى زراعة 5 آلاف شجرة موزعة على أربع مراحل وتستهدف الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وتتبناها أمانة العاصمة المقدسة للحفاظ على البيئة وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز زراعة الأشجار في الحدائق العامة والساحات، وتأتي امتثالا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد، لإثراء البيئة الطبيعية للمملكة، وتم خلال المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 350 شجيرة بشارع حسين بن سرحان بحي جبل النور ضمن المرحلة الأولى.