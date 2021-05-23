إسرائيل تدعو لتعزيز السلطة الفلسطينية بمشاركة عربية ودولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الاحد، باتباع سياسة تعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية بمشاركة أطراف عالمية ومصر والأردن ودول الخليج.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، على ضرورة منح السلطة الفلسطينية دورا كبيرا في الضفة وقطاع غزة.



وقال جانتس إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة بشكل كامل حتى تعيد حركة حماس الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وأضاف قائلا :"لا بد أن تتم عملية إعمار غزة عبر السلطة الفلسطينية وبعيدا عن حركة حماس".

وفي وقت سابق، هدد وزير المالية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، باغتيال قائد حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، في حال تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال كاتس لإذاعة (103) الإسرائيلية: "كل صاروخ يتم إطلاقه على إسرائيل، سواء نتيجة البرق أو أي شيء آخر، سيكون في رأس يحيى السنوار" في إشارة إلى إمكانية اغتياله.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أبرزت على نجو واسع مساء السبت خروج السنوار إلى سرادق العزاء في غزة ومصافحة الفلسطينيين في شوارع القطاع.

واعتبر صحفيون إسرائيليون خروج السنوار بأنه بمثابة التحدي لإسرائيل بعد أن لوح وزير الدفاع بيني جانتس باغتيال السنوار وغيره من قادة "حماس" في غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن إسرائيل حاولت على مدى 11 يوما الوصول إلى أحد قادة "حماس" لاغتياله دون أن تتمكن من ذلك.