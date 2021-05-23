الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأحد، برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني.

ونشرت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين تفاصيل برنامج الشهادة وجاء كما يلي:



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