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شكرا لقرائتكم الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23
الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم الأحد، برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني.
ونشرت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين تفاصيل برنامج الشهادة وجاء كما يلي:
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