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الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني

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شكرا لقرائتكم الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الجامعة الإلكترونية، اليوم الأحد، برنامج الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني.

ونشرت الجامعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك يبين تفاصيل برنامج الشهادة وجاء كما يلي:

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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