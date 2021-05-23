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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات مع نظيره المالاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات مع نظيره المالاوي
استعرضا مساهمة المملكة في قمة تمويل إفريقيا
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا.
تمويل اقتصاديات إفريقيا:
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الإفريقية على الأصعدة كافة، كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.
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