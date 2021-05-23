- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23
إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين
استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، إطلاق برنامج واعد أحد برامج الشركة الوطنية للإسكان.
طاقات شابة:
وأكد الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا يأتي استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة؛ حيث سعد اليوم بإطلاق البرنامج.
برنامج واعد:
ولفت إلى أن “واعد” يسعى لتأهيل المتميزين من أبنائنا وبناتنا لسوق العمل بالتعاون مع شركائنا من المطورين العقاريين، لتستمر مسيرة البناء وفق رؤية المملكة 2030.
شارك الخبر
شارك الخبر