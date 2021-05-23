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إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين

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شكرا لقرائتكم إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين

استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، إطلاق برنامج واعد أحد برامج الشركة الوطنية للإسكان.

طاقات شابة:

وأكد الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذا يأتي استمرارًا للجهود المبذولة للاستثمار في الطاقات الشابة؛ حيث سعد اليوم بإطلاق البرنامج.

برنامج واعد: 

ولفت إلى أن “واعد” يسعى لتأهيل المتميزين من أبنائنا وبناتنا لسوق العمل بالتعاون مع شركائنا من المطورين العقاريين، لتستمر مسيرة البناء وفق رؤية المملكة 2030.

إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين - متابعات الخليج 365

إطلاق برنامج واعد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع المطورين العقاريين - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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