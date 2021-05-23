الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

الأمن العام يذكر بعقوبة مخالفة العزل: غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمن العام أنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

مضاعفة العقوبة:

وأوضح الأمن العام، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

إبعاد:

ولفت إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين، سيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.



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