ما الفارق بين الخلع ودعوى فسخ عقد النكاح؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، الفارق بين الخلع ودعوى فسخ عقد النكاح، محددًا الشروط الواجب توفرها في كل حالة على حدة.

فسخ عقد النكاح:

وقال الوهيبي في تصريحات إلى روتانا خليجية: إن فسخ عقد النكاح هو أن المرأة تطلب إنهاء العلاقة لمسببات رئيسية في حقوقها الزوجية أو في حال مخالفة الشروط الواردة في عقد النجاح، مثل المسكن المستقل أو النفقة أو توفير الحياة الكريمة في بيئة آمنة.

الخلع:

وبالنسبة للخلع، أوضح الوهيبي: أن المخالعة يقصد بها أنه لا توجد أسباب أو قصور في الزوج، ولكن الزوجة تريد الانفصال لأسباب نفسية أو غيرها، وهنا عليها أن ترد للزوج المهر ويتم إنهاء العلاقة الزوجية، وفي هذا الصدد أقرت وزارة العدل المصالحة الإلزامية في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر، حتى وإن تم الانفصال فيكون عن تراضٍ من الطرفين.

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