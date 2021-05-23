الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

الزعاق: نحو 20 ألف نوع من الجراد حول العالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن هناك نحو 20 ألف نوع من الجراد حول العالم.

نوعان:

وتابع الزعاق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ينقسم الجراد إلى نوعين وهما جراد مستوطن، وجراد مهاجر، ويرتبط هجرته بغزارة الأمطار في موطنه وحركة الرياح التي تؤثر على حركته.

الجراد المهاجر:

وأضاف أن أغلب الجراد المهاجر الذي يصل إلى المناطق العربية يكون موطنه إفريقيا، حيث يأتي من السودان وإريتريا، مشيرًا إلى أن موسم الخريف يشهد هجرة الجراد على رجليه إلى سواحل البحر الأحمر ثم يطير بجناحيه باتجاه مصر والسعودية ودول الخليج العربي.

وعلق الزعاق على الفيديو بالقول: يقول أهالينا رحمهم الله: (إذا جاء الجراد انثر الدواء وإذا جاء الفقع صر الدواء)؛ فالفقع فطر وسريع التعفن والإكثار منه مضر؛ لذلك قالوا (صر) يعني احتفظ بالدواء لأنك تبي تحتاجه.

شارك الخبر