شركة نجم ترد على شكوى شخص صدمته شاحنة 3 مرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت شركة نجم مع شكوى أحد الأشخاص بشأن اصطدام سيارته من قبل شاحنة ثلاث مرات.

وردت شركة نجم على صاحب الشكوى بالقول: “يمكنك تقديم اعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وقوعه عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال الرابط الاتيhttps://t.co/BJaLaeQq7k?amp=1

وسابقًا فعّلت شركة نجم لخدمات التأمين، خدمة الواتساب لعملائها في جميع أنحاء المملكة، وذلك ضمن إستراتيجيتها لتوفير أفضل الخدمات لعملائها ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

أهمية خدمة الواتساب في شركة نجم:

وأتاحت هذه الخدمة، في وقتٍ لاحق، لجميع المستخدمين إمكانية الإبلاغ عن الحوادث المرورية من خلال حساباتهم الشخصية على تطبيق واتساب، حيث سيتم ربطهم مباشرة بنظام الرد الآلي (chatbot) من “نجم“.

ومن خلال هذا النظام، سيتمكن العملاء من الإبلاغ عن أي حادث مروري في أقل من دقيقتين، هذا إلى جانب الاستفادة من خدمة تحديد الموقع التي يوفرها تطبيق واتساب، الأمر الذي يمكّن أخصائي تحديد المسؤولية من معرفة موقع الحادث بدقة والوصول إليه سريعًا.

وأكدت “نجم” أنها ستعمل على تطوير هذه الخدمة وتوسعة نطاقها كي تشمل جميع خدمات “نجم” المؤتمتة بما يتيح للمستخدمين تسجيل الشكاوى والاستعلام عن الخدمات وطلبها وإرسال الاستفسارات والحصول على إجابات حولها، كما هو متاح من خلال منصات نجم الرقمية.

تعزيز شمولية الخدمة:

وأوضحت شركة نجم أن تطبيق الواتساب بات خيار التواصل المفضل لدى مليارات من المستخدمين حول العالم، إذ ستوفر هذه المنصة الفورية لشركة نجم فرصة فريدة لتعزيز شمولية الخدمات المقدمة، وبالتالي توسيع نطاق انتشارها على امتداد المملكة. وتأتي هذه الخدمة في إطار إستراتيجية نجم لتعزيز تجربة سائقي المركبات في المملكة مع خدمات التأمين وترسيخ الثقافة التأمينية من خلال البناء على القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الشركة في مجال خدمة العملاء وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

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