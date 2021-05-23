جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتهت يوم أمس مجريات بطولة Rainbow Six Siege، وهي البطولة الثالثة من الدوري السعودي الإلكتروني الذي يقيمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وبرعاية من stc، وقد فاز باللقب نادي Osh-TekkWarriors للمرة الثانية على التوالي بعد اكتساح لمنافسيه، وحصل على المركز الثاني ناديTheUltimatesوبمنافسة لصيقة بالبطل، وقد حصل على لقب أفضل لاعب بالبطولة عبدالاله الوهابي الملقب بـke من نادي Osh-Tekk Warriors.

مواجهة نهائية:

وتواجه في المباراة النهائية للبطولة البطل والوصيف، وكانت سجلاتهم خالية من الخسائر، فقد كانت مباراة النهائي هي المفصل لتحديد البطل هذا ما زاد حجم الإثارة والتنافسية؛ حيث إنه لم يحسم اللقب إلا في الجولة الأخيرة من مجريات البطولة.

وحصل على لقب البطولة في النسخة السابقة من الدوري في عام 2020 نادي Osh-TekkWarriors الذي لم تكن إنجازاته وليدة الصدفة إنما نتيجة عمل دؤوب وجهود في التدريبات أتت ثمارها، وجعلت منه بطل البطولة لمرتين على التوالي.

وصرح اللاعب عبدالإله الوهابي الحاصل على لقب أفضل لاعب بالبطولة: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية نشكر الاتحاد على دعمه لنا كلاعبين اليوم التحاد يطور بيئة رياضية جديدة متكاملة.

فتح أبواب الحضور:

ومن جانب الحضور فقد فتح الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أبواب الحضور لعدد قليل ومحدود بحكم ظروف فيروس كورونا، فقد حضر 20 متفرجًا، ومنهم حضور من دولة الكويت الشقيقة.

وصرح أحمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لقطاع الرياضات والتسويق، بأنه نسعد بما نراه من حماس وتفاعل من قِبل مجتمعنا، وأن عدد المشاهدات على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصات البث المباشر تويتش واليوتيوب أكبر دليل على ذلك.

وتابع: أننا نبذل الغالي والنفيس لإرضاء جمهورنا والوصول إلى مستوى تطلعاتهم، وأن نقدم لهم كل ما يريدوه، وأن يكون مجتمعنا في المملكة راضيًا عما نقدمه لهم، ونعدهم أن نكون سباقين في كل ما يخدم المجتمع والمشاهدين.

وأضاف أن استكمالية الدوري السعودي الإلكتروني أتت بهوية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجديدة بعد فصله عن الرياضات الذهنية، وهذا ما يجعلنا متخصصين في مجال الرياضات الإلكترونية، وأن نعمل بجهد أكبر.

وستنطلق الثلاثاء القادم بطولة Overwatch والتي انضمت حديثًا لمجريات الدوري السعودي الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الدوري، وسيتنافس عليها في المرحلة النهائية 8 أندية وذلك بعد مرحلة التصفيات.

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