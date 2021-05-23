الفتوى الشرعية بقصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد والجوامع على رفع الأذان والإقامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية مقطع فيديو يتضمن الفتوى الشرعية بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع على رفع الأذان والإقامة.

فتوى الفوزان والسليمان

وتضمن المقطع فتوى كل من عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ صالح الفوزان وكذلك عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالله السليمان، حول هذا الأمر وعدم جواز فتح المكبرات الخارجية وقت الصلاة واقتصار استعمالها على الأذان والإقامة مع عدم رفع صوت الميكرفون أكثر من الحاجة.

قرار الشؤون الإسلامية بشأن مكبرات الصوت

يأتي ذلك بعدما أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تعميمًا لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

الأدلة الشرعية

ويستند تعميم وزير الشؤون الإسلامية إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة) رواه أحمد بإسناد صحيح، وعملًا بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه.

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