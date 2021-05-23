10 مشروعات للجسور والأنفاق تعزز كفاءة طرق المدينة

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وتشمل المشروعات توسعة وتنفيذ 7 جسور و3 أنفاق بإجمالي 6 آلاف متر طولي، وتتضمن تنفيذ نفق تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله، وتنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع وادي العاقول، وتوسعة جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع وادي العزيزية، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع طريق الأمير عبدالمجيد، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله - المرحلة الأولى - وتنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله، وتنفيذ نفق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الأمير عبدالمجيد، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله.
وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ما بين 21% إلى 71%، فيما من المقرر اكتمال إنجاز بعض هذه المشروعات خلال الأعوام الثلاثة المقبل، حيث تسهم هذه المشروعات في حل الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين، وتسهيل انسيابية الحركة في شوارع المدينة المنورة، والتسهيل على السكان والزوار ومستخدمي الطرق في المدينة المنورة.
الهدف من المشروعات:
- رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة
- حل الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين
- تسهيل انسيابية الحركة في شوارع المدينة
- التسهيل على السكان والزوار ومستخدمي الطرق
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