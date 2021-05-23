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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وكالة شؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، مسارات جديدة لتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام بعد إغلاق باب الملك عبدالعزيز وبعض المواقع موقتا لاستكمال المشروعات التطويرية.

وتوفر المسارات الجديدة انسيابية وتنظيم دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وفق الإجراءات الاحترازية، يباشرها 500 موظف يعملون على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات.

وتسهم الجهود في تحسين وتطوير الأداء بصفة مستمرة في المسجد الحرام، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار الساعة، لمراقبة ومتابعة سير أعمال التفويج للمعتمرين بصحن المطاف والمسعى.

إلى ذلك تعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة صيانة شهرية لثريات حجر إسماعيل الثلاث، والتي صممت على شكل (فانوس) قائم على قاعدة عريضة مزخرفة على هيئة أقواس وخلفية من الزجاج تسمح بنفاذ الضوء، منتهيا برأس مدبب على شكل هلال وفي كل فانوس كشاف ليد (40) واط لون إضاءة أخضر.

وأكد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي، أنه تتم الصيانة على الثريات بشكل دوري، وذلك بالإشراف على نظافتها، والتأكد من عمل الكشاف وتوصيلاته، وأنها بشكل جيد.

ونظرا لحساسية وضع كشافات فوانيس الحجر يتم تغيير الكشاف بالكامل في حالة تعطله.

وأضاف أنه يتم تجديد دهان تلك الفوانيس، وذلك بفك جميع أجزاء الفوانيس وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بواسطة معدة متخصصة في ذلك، ليتم بعدها طلاء الفانوس بأربع طبقات من النحاس بسماكات متفاوتة.