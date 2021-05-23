«نمذجة الإجابة» على الدعاوى تسرع الفصل في المنازعات القضائية

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وتأتي الخدمة بعد أن عملت الوزارة على دراسة جميع تصانيف الدعاوى وتحليل الإجابات، للوصول إلى نموذج إجابة مثالي بمحددات دقيقة، تجسدت بإطلاق خدمة «نمذجة الإجابة».
وتعمل الخدمة من خلال إرسال إشعار للمدعى عليه - بعد رفع الدعوى من المدعي - يتضمن رابطا الكترونيا من خلال بوابة ناجز Najiz.sa، والتي تتيح للمستفيد تقديم مجموعة من الطلبات ومن ضمنها «خدمة الإجابة» على الدعوى القضائية، وفق نماذج محددة، ليكون دور المدعى عليه تعبئة النموذج بالإجابات المناسبة وتحديد الدفوع التي يريد تقديمها.
وكانت وزارة العدل أطلقت خدمة «صحيفة الدعوى» بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخدمات العدلية.
وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى الكترونيا.
ماذا تتيح الخدمة للمستفيد؟
- إضافة الطلبات وما يريد إضافته من إجابة، مما يسهم في فاعلية الخدمة وعدم تقييد المستفيد.
- إبداء جميع دفوعه في الدعوى.
- زيادة فاعلية الجلسة القضائية الأولى بوصول الإجابة كاملة
- للدائرة القضائية لتسريع الفصل فيها.
- تحديد موضع النزاع بشكل دقيق وواضح.
- ربط إجابة المستفيد بالدعوى بشكل مباشر.
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