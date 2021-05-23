شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائيةالقيادة تهنئ إريتريا بذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة أمس، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.