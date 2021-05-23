«الدارة الخضراء» ترسم ملامح توجه المملكة لحماية كوكب الأرض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقيقا لرؤية القيادة الطموحة في رسم توجه المملكة في حماية كوكب الأرض وتبني دور دولي للإسهام في تخفيف التغييرات المناخية التي تهدد مستقبل الإنسان، أطلقت دارة الملك عبدالعزيز مبادرة الدارة «الخضراء»، وذلك في إطار تفعيل مبادرتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر».

وتحقق مبادرة «الدارة الخضراء» الالتزام بكل الممارسات والنشاطات التي تكفل المحافظة على البيئة وتزيد من مقومات البيئة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر تبني توريد المواد القابلة للتوريد، والتحويل الرقمي للمواد الورقية، وتقديم الخدمات عن بعد للمستفيدين، والإفادة من مصادر الإضاءة الطبيعية، إضافة إلى زيادة تفعيل الخدمات والتقنيات الحديثة لمستفيدي الدارة والعاملين فيها، بداعي الحفاظ على البيئة والتقليل من النفايات الورقية، ومن تلك الخدمات (الخدمات السحابية، الخدمات عن بعد، الخدمات غير الورقية SEO، خدمات المراجع الالكترونية، المتجر الالكتروني ...).

كما ستشرع الدارة في تنفيذ الحملات التوعوية بأهمية المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية عبر المنصات الإعلامية والرقمية للدارة وعبر قواعد بياناتها، موجهة للعاملين والمستفيدين، للتأكيد على الدور الوطني والإنساني لكل فرد تجاه هذه القضية المهمة.

وأتى إعلان ولي العهد عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» في 27 مارس 2021، تجسيدا لحرص المملكة على حماية الطبيعة ومواجهة التحديات البيئية في المنطقة، لتستكمل الجهود التي قامت بها خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي.

وتسعى المملكة من خلال «مبادرة السعودية الخضراء» إلى زيادة الأغطية النباتية ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية والساحلية، وذلك من خلال إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من أراضيها بهدف استزراع عشرة مليارات شجرة خلال العقود المقبلة ومضاعفة المساحات الخضراء 12 مرة.

أبرز أهداف مبادرة «الدارة الخضراء»:

