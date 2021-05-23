شكرا لقرائتكم خبر التحصين شرط لدخول اختبارات جامعة الإمام محمد بن سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية الحصول على «التحصين» باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، أو الشفاء من إصابة سابقة للحضور للجامعة ودخول الاختبارات الحضورية الفصلية والنهائية للمسجلين في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي الحالي.

وأكدت أن «التحصين» يشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وفق الحالات الصحية الآتية: المحصن الحاصل على جرعتين من اللقاح، أو المحصن الذي مضى عليه 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة من خلال تطبيق توكلنا».

وكشفت أن الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي لعام 1442ھ، ستكون - عن بعد - «باستثناء المقررات العملية والسريرية»، على أن تكون الاختبارات الفصلية والاختبارات النهائية حضورية لجميع الطلاب، مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية، مؤكدة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية: من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة من الجميع، سائلة الله للطلاب والطالبات التوفيق والسداد، وأن يسير الفصل الدراسي الصيفي بيسر وسهولة وأمان، مؤكدة أهمية مبادرة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بأخذ اللقاح من خلال المراكز المعتمدة، ومن ضمنها مركزا اللقاح بالمدينة الجامعية.