شكرا لقرائتكم خبر سماء المملكة تشهد أقرب بدر عملاق.. الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد سماء المملكة والوطن العربي الأربعاء المقبل أقرب بدر عملاق هذا العام 2021، متزامنا مع خسوف كلي للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، إلا أن الخسوف غير مشاهد في العالم العربي لحدوثه نهارا.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كلم، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض.

وأضاف أن القمر العملاق سيصل لحظة الاكتمال عند الـ02:14 بعد الظهر بتوقيت المملكة، وسيكون على مسافة 357,461 كلم، وذلك بعد 9 ساعات و24 دقيقة من وصوله إلى نقطة الحضيض، وهذا التزامن سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% من أصغر قمر بدر (أوج) سيحدث في ديسمبر المقبل، وهو أقرب قليلا إلى الأرض بحوالي 157 كلم فقط من البدر العملاق في 26 أبريل 2021.

وأفاد بأن البدر العملاق أكثر «جاذبية» من بدر الحضيض وفي الوقت نفسه يعطي انطباعا خاطئا لدى الناس بأن البدر العملاق سيبدو أكبر بكثير، ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية للعين المجردة، على الرغم من أن الراصدين المتمرسين بإمكانهم اكتشاف الفرق.

وأوضح أبوزاهرة أن البدر العملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدا وجزرا واسع المدى، مشيرا إلى أن المد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي اليوم نفسه يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سيبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.

وقال «بالنظر لمحدودية تأثير البدر العملاق فلن يؤثر على توازن طاقة كوكبنا الداخلية، لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية».

عن البدر العملاق:

