القبض على وافدين لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة حائل على وافدين من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب طارق النصار أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره 41193 ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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