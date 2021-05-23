بكالوريوس مسائي في 3 كليات تقنية بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير بدءا من الفصل التدريبي الأول 1443هـ. وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي أن التخصصات الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفصل التدريبي المقبل هي تخصص ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها وتخصص الإدارة العامة بالكلية التقنية ببيشة وتخصص شبكات الحاسب الآلي بالكلية التقنية بخميس مشيط، مشيرا إلى أن افتتاح مسارات تدريبية جديدة بالمنطقة إضافة إلى المسارات القائمة يأتي في إطار حرص المؤسسة على تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل في المنطقة.



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