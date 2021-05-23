الإطاحة بمتعاطيي مخدرات أحدهما أطلق النار في حي بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن تعاطى مواد مخدرة وأطلق النار داخل أحد الأحياء، وعمد إلى تصوير ذلك ونشره في مواقع التواصل دون اكتراث لسلامة الآخرين. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وأطلق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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