علم النفس يفتح آفاقا واسعة للتوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما يفكر الناس في (علم النفس)، يفترض معظمهم أنه مرتبط بقراءة عقل شخص ما أو الاستلقاء على الأريكة ومشاركة المشاعر، فعلم النفس ليس مجرد دراسة للسلوك إنما هو علم وفلسفة وفن يعد نقطة انطلاق رائعة لمهنة في كل من العلوم والفنون؛ لأنها تزودك بمجموعة من المهارات وتفتح لك الفرص مع مجموعة متنوعة من بيئات العمل.

«مكة» رصدت بعض المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها حول الدراسة في تخصص علم النفس.

وظائف مرتبطة مباشرة بشهادتك:

• طبيب نفسي (إكلينيكي)

• أخصائي علم النفس العيادي

• مستشار نفسي

• أخصائي علم نفس التربوي

• أخصائي علم النفس الصناعي والتنظيمي

• طبيب نفسي الشرعي

• أخصائي علم النفس المهني

• أخصائي علم نفس رياضي

• ضابط حرس الحدود

• ضابط المراقبة والإفراج المشروط

• مساعد مختبر

• أخصائي خدمة اجتماعية

• عامل رعاية الأطفال

• مستشار مهني

• فني نفسي

• اختصاصي إعادة تأهيل

• طبيب نفسي للأطفال

• وكيل إعلاني

• مدرس

• كاتب

مهارات لسيرتك الذاتية

• التواصل الكتابي والشفهي، بما في ذلك كتابة التقارير وتقديمها

• تكنولوجيا المعلومات

• التعامل مع البيانات والإحصاءات

• البحث التحليلي

• حل المشكلات

• القدرة على العمل الجماعي

• التفكير النقدي والتفكير المنطقي

• إدارة الوقت والمهارات التنظيمية

• القدرة على التكيف

مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:

• إجادة التعامل مع الآخرين

• مهارات البحث

• التواصل والتحدث والاستماع إلى العملاء

• الصبر

• التفكير النقدي

• حل المشكلات

• القدرة على التعامل مع المواقف المتطلبة عاطفيا

• القدرة على العمل بمفردك ومع الآخرين

الإيجابيات

• وجود الكثير من المجالات للتخصص في علم النفس

• تعدد بيئات العمل

• مساعدة الآخرين على تحسين نوعية حياتهم

• المرونة في العمل

• إمكانية تحقيق أرباح عالية.

• فرصة للعمل مع أشخاص جدد كل يوم

• القدرة على العمل لنفسك فهو يمنحك تحكما كاملا في وقتك ومكاسبك المحتملة.

• فرص النمو الوظيفي في جميع أنحاء العالم

• الرضا الوظيفي

السلبيات

• يستغرق الأمر وقتا طويلا وعملا شاقا للتأهل لطبيب نفسي.

• التعامل مع العملاء يمكن أن يكون مرهقا

• التعليم والتدريب المكثف

• يتعين على جميع علماء النفس، سواء كانوا موظفين أو يديرون عيادتهم، التعامل مع الكثير من الأعمال الإدارية للحفاظ على ممارساتهم.

• احتمالية لوقوع العنف لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عاطفية وعقلية.

• يعد إنشاء عيادتك الخاصة أمرا صعبا

مجالات العمل

• المستشفيات

• مراكز إعادة التأهيل

• الهيئات الحكومية

• خدمات الصحة العقلية

• المراكز الصحية والعيادات المحلية

• أقسام الخدمات الاجتماعية

• المؤسسات البحثية

• المدارس والجامعات

• قوات الشرطة ودائرة المراقبة الوطنية والسجون