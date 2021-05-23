شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عالمان صينيان يحذران من فيروس إنفلونزا الطيور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر عالمان صينيان من جائحة جديدة وهى فيروس "إنفلونزا الطيور" قد يجتاح العالم بعد التأكد من إصابة 7 أشخاص.

وقال عالمان صينيان أن قدرة فيروسات الإنفلونزا على التحور أكبر بكثير من قدرة فيروس كورونا، كما توقعوا أن الفيروس يظهر الشهر المقبل أو بعد 10 أعوام وفق تفاعله مع الطبيعة.

وحذرا أيضًا من مغبة تجاهل خطر السريان العالمي لهذا الفيروس على الطيور الداجنة والبرية، ونصحا باستبدال مزارع الدواجن الضخمة بمزارع أصغر يسهل إخضاعها لتدابير صارمة للسلامة.