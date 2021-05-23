شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار قانوني: التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة وطلب الحضانة خير دليل.

وقال "الوهيبي" خلال لقائه ببرنامج "سيدتي" المٌذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه تم وضع تنظيم مبسط وسريع وسهل للمرأة بما يحفظ حقوقها في الحضانة.

وأضاف: "متطلبات الحضانة هو 2 شهود حتى لو اخوانها وما يثبت أن الأطفال أطفالها وصورة الهوية الوطنية الخاصة والصك الوطني بشرط ما يكون في دعوة نزاع بالمحكمة عن الحضانة وخلال 24 ساعة يجي صك بالحضانة".

كما ذكر المسشار القانوني أن قضايا النفقة وقضايا الحضانة من القضايا المتجددة فإذا تغيرت ظروف "الأم" تتقدم إلى المحكمة وتتطلب الحضانة حتى لو تنازلت عنها من قبل.

وتابع: "مساومة الأم أو مساومة الأب على الزيارة هذا يعتبر ابتزاز وهنا يعد ابتزاز وتسقط الحضانة في هذه الحالة".