شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الزعاق " يوضح كيف يصل الجراد إلى الوطن العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، كيفية وصول الجراد إلى المناطق العربية، ومنها المملكة.

وذكر، وفقا لـ"العربية"، أن هناك نحو 20 ألف نوع من الجراد حول العالم، وينقسم الجراد لنوعين وهما جراد مستوطن، وجراد مهاجر، ويرتبط هجرته بغزارة الأمطار في موطنه وحركة الرياح التي تؤثر على حركته.

ولفت إلى أن أغلب الجراد المهاجر الذي يصل إلى المناطق العربية يكون موطنه أفريقيا، حيث يأتي من السودان وإريتريا،

ونوه بأن موسم الخريف يشهد هجرة الجراد على رجليه إلى سواحل البحر الأحمر ثم يطير بجناحيه باتجاه مصر والسعودية ودول الخليج العربي.