الإطاحة بمواطنين تورطا بتعاطي مخدرات وإطلاق النار بأحد أحياء الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطنين في العقد الثالث من العمر، تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء، وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر.

وأكدت متحدث الشرطة أنه ضُبط بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.