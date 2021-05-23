الصحة: لا علاقة للفطر الأسود بـ«كورونا».. وحالة وحيدة ينتقل فيها للجسم

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، مؤكدًا عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة.

وقال متحدث الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسًا، وإنما هو في فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

وأعلنت وزارة الصّحة، اليوم الأحد، تسجيل (1067) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (12) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (895) حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (440914)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (424690)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (7249) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت (8975) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1344) حالة.