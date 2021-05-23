«الموارد البشرية» توضح الخدمات والتسهيلات المقدمة ضمن برنامج نطاقات المطور

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخدمات التي تقدمها الوزارة حسب كل نطاق وفقًا لبرنامج نطاقات المطور.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، عبر الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور المنشور بموقعها الإلكتروني، أنه بناء على ضوابط معينة ومحددة يتم تقديم عدد من الخدمات والتسهيلات للمنشآت بناء على النطاق الذي تقع فيه المنشأة، وفقًا للتالي:

أولًا: النطاق البلاتيني

- استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة.

- القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- القـدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغـض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

- إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- يتم منح تأشيرة تعويضية بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا مع مراعاة شروط خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عند الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية).

- الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

ثانيًا: النطاق الأخضر المرتفع

- استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة.

- القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- القـدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغـض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

- إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- يتم منح تأشيرة تعويضية بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا مع مراعاة شروط خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عند الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية).

- الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

ثالثًا: النطاق الأخضر المتوسط

- استقبال طلبات رصيد التأشيرات للمهن المتاحة.

- القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- القـدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغـض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

- إمكانية نقل الخدمات للعمالة الوافدة من أي نطاق مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- يتم منح تأشيرة تعويضية بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا مع مراعاة شروط خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عند الخروج النهائي (التأشيرات التعويضية).

- الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

رابعًا: النطاق الأخضر المنخفض

- إيقاف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة.

- القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة للمهن المتاحة مع مراعاة متطلبات تغيير المهنة الواردة في أحكام الدليل الموحد لخدمة العملاء واللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة.

- القـدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها بغـض النظر عن مدة إقامتها شريطة ألا يزيد المتبقي في إقامة العامل عن ستة أشهر عند التجديد.

- يسمح بنقل خدمات العمالة الوافدة - مع مراعاة ضوابط هذه الخدمة وما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة- إذا كان العامل منقول من منشأة في النطاق الأخضر المنخفض فما دون.

- يتم منح تأشيرة تعويضية بديلة عن كل عامل غادر نهائيًا وكان يعمل في مهنة من المهن التخصصية تأشيـرة بديلة بنفس مهنة العامل المعوض عنه مع مراعاة شـروط خدمة الحصول على التأشيرات البديلة عند الخروج النهائي (التأشيرات التعويضيــة). الاحتساب الفوري في برنامج نطاقات.

خامسًا : النطاق الأحمر

- عدم السماح بتغيير مهن العمالة الوافدة اليت تعمل لديها.

- عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.

- عدم السماح بطلب تأشريات جديدة.

- عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

- عدم السماح بفتح ملف لمنشأة جديدة أو فرع جديد.

- عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة اليت تعمل لديها.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عم إطلاق برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

وفي هذا الصدد، أكّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، أنّ برنامج نطاقات المطور سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة لأبناء وبنات الوطن على مدى 3 سنوات.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أنَّ البرنامج تمَّ تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تصميم قرارات سوق العمل.

كما أشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أنَّ النسخة الأولى من برنامج نطاقات أصدرت عام 2011م؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تمّ رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.

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