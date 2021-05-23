مستشار قانوني يوضح متطلبات حصول المرأة على «إثبات الحضانة»

أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن "التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة"، لافتًا إلى أن "طلب الحضانة خير دليل على ذلك".

وقال الوهيبي، خلال مقابلة مع «روتانا خليجية»، إنه من الأشياء المستحدثة تسهيل إجراءات طلب الحضانة، فأصبح الآن بإمكان المرأة الحصول على طلب "إثبات الحضانة" خلال 24 ساعة فقط.

وعن متطلبات هذا الطلب، قال: الأمر أصبح لا يحتاج سوى شاهدين، حتى من إخوانها، وتقديم ما يثبت أن الأطفال أولادها، إضافة إلى صورة بطاقة الهوية والعنوان الوطني.. وخلال 24 ساعة يصدر لها صك "إثبات الحضانة"، بشرط ألا يكون هناك نزاع في المحكمة يتعلق بهذا الأمر.

وأضاف: الأم دائمًا الأول بالرعاية حتى في حال قضايا الخلع أو فسخ عقد النكاح، إلى أن يثبت الأب أنها غير مؤهلة لذلك عن طريق التقاضي.

#محمد_الوهيبي .. مستشار قانوني : التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة .. وطلب الحضانة خير دليل وهذه متطلباته@loweyrm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/bJSXEjx6MV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 23, 2021

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