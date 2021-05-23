4 مناطق الأكثر تعافيًا من «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من إصابة "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلةً 266 حالة، تلتها جدة بـ123 حالة، ثم مكة المكرمة 52، والمدينة المنورة 20 حالة تعاف.

وسجلت كل من (الدمام والمبرز) 19 حالة تعاف، تلتهما الطائف بـ18حالة، و(أبها والليث) 17، وتبوك 15، ونجران 14، ثم كل من (ينبع وعيون الجواء) 13 حالة، والهفوف 11، و(خميس مشيط وأضم وبللسمر) 10 حالات لكل منها، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وفي المرتبة التالية جاءت (عرعر وحائل وجازان وعفيف والنعيرية) بتسجيل كل منها 9 حالات تعاف، ثم (بيشة وبلجرشي) 8 حالات، و(أبوراكة وبريدة والعيص والقريع) 7 حالات، ثم(نمرة والبدائع وثريبان) 6 حالات، وكل من (أبوعريش وبقيق والكامل والمخواة وظهران الجنوب والمذنب والخرج والجفر) 5 حالات.

وسجلت (بدر الجنوب والجبيل والمويه وتربة وحفر الباطن) 4 حالات تعاف، ثم (الموسم وعقلة الصقور والبرك والخبر والقطيف والظهران ورياض الخبراء وصفوى وصامطة) 3 حالات لكل منها.

وتاليًا، جاءت كل من (الدائر والمضة والعارضة والمجمعة وحبونا وعنيزة ومحايل ورنية والقوز وصبيا والقنفذة وحقل ووادي الفرع ورجال ألمع) بتسجيل كل منها حالتي تعاف.

وأخيرًا جاءت كل من (الأسياح وخليص ورفائع الجمش والقوارة وسميراء والدرب وسكاكا وطريف والمندق والخرمة وقصيباء والعيون والحناكية وضرما وظلم وحوطة بني تميم وأحد المسارحة وشرورة ودومة الجندل ورفحاء والقويعية والمزاحمية والبكيرية والخفجي وفيفا ووقرية العليا ووادي الدواسر) بتسجيل كل منها حالة تعاف واحدة.

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