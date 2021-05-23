الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بالدور الحيوي للمملكة العربية السعودية في محاولات إنهاء الحرب في اليمن

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، بالدور الحيوي للمملكة العربية السعودية في محاولات إنهاء الحرب باليمن.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال تصريحات صحفية، "السعودية أظهرت من خلال أفعالها رغبتها في الوصول إلى اتفاق سلام باليمن وهو أمر إيجابي للغاية".

وأوضح بلينكن أن هناك حاجة إلى عقد اتفاق سلام في اليمن ونعمل بجد على تحقيق ذلك مع الحلفاء.

وكانت السعودية طرحت في مارس/آذار الماضي، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة، حسب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تدعم الإرهاب بشكل واسع وتمول الجماعات المتطرفة التي تقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتدعم إيران عدد كبير من المليشيات المسلحة في اليمن وسوريا والعراق والتي يشرف على تدريبها وتمويلها مليشيا الحرس الثوري، واستغلال تلك المليشيات المسلحة في زعزعة استقرار المنطقة.

وفيما يخص الملف النووي والانتهاكات الإيرانية، قال بلينكن إن واشنطن لم ترَ أي مؤشر على قيام إيران بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات عنها.