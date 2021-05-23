أسرار صحية لتناول عصير البرتقال مع الجزر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، إلى تناول عصير البرتقال مع الجزر لفوائده الصحية العديدة، وخصوصًا في تقوية مناعة الجسم لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات.

عصير البرتقال يعزز الجهاز المناعي:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، إن هناك فوائد عديدة لهذا العصير بالجزر منها مضادات الأكسدة إذ يمتاز الجزر والبرتقال على احتوائهما على كميات مرتفعة من فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تمنع دخول الجذور الحرة داخل الجسم بجانب تقوية المناعة.

إذ يعزز هذا العصير من وظائف جهاز المناعة، والذي يُكون أجسامًا مضادة عند دخول الفيروسات الجسم، ما يؤدي إلى مقاومة الإعياء والمرض وفرص الإصابة، بجانب تحسين الرؤية إذ تساعد مادة البيتا كاروتين الموجودة في فيتامين A والمتوفرة في الجزر على الوقاية من الأمراض المختلفة، التي تصيب العين، بالإضافة إلى ذلك يسهم هذا العصير في انخفاض ضغط الدم لاحتوائه على النترات الطبيعية.

يساعد في تخفيف الوزن:

وبينت أن عصير البرتقال والجزر يساعدان أيضًا على تخفيف الوزن، إذ يحتوي البرتقال على الأحماض ومضادات الأكسدة والألياف التي تعمل على تسريع عملية الأيض، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية ومساعدة الفرد على إنقاص وزنه، كما تشتمل العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في عصير البرتقال على الفوسفور والبوتاسيوم والثيامين وفيتامين ب 6 والفولات، بجانب ذلك يمد كل من الجزر والبرتقال الجسم بمضادات أكسدة عالية تعزز التخلص من السموم في الجسم، مما يساهم في عدم تراكم الدهون.

يوقف السكتة الدماغية:

واختتمت الدكتورة جواهر بالقول: هناك تقارير صحية تفيد بأن تناول البرتقال والجزر قبل النوم يوقف السكتة الدماغية وأمراض القلب، لكون الجزر من المصادر الغنية بالبوتاسيوم، وهذا المعدن الحيوي يريح الأوعية الدموية ويوسعها، وبالتالي يمنع ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى السكتات الدماغية، ويضمن البوتاسيوم الأداء السليم للقلب، وهذا يساعد في منع السكتة الدماغية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن، ويقلل من الإجهاد التأكسدي ويعزز وظائف القلب.

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