انطلاقا من شرم الشيخ.. "العربية مصر" تطلق رحلات إلى 3 مدن إيطالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت "العربية مصر"، اليوم الأحد، عن إطلاق رحلات مباشرة من شرم الشيخ إلى 3 مدن إيطالية، هي نابولي وبولونيا ويبرغامو.

وتنطلق الرحلات إلى بولونيا اعتبارا من 10 يونيو/حزيران المقبل وبيرغامو من 13 يونيو ونابولي من 14 يونيو.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19" حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية كما تحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

"العربية للطيران مصر" هي شركة طيران خاصة في مصر تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، في عام 2010، وبدأت في إطلاق رحلاتها الجوية في نفس العام.

وتتبع الشركة مجموعة العربية للطيران، وتنطلق رحلاتها الجوية إلى 150 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا من مركزها الرئيسي بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية.

ويتكون أسطول الشركة الجوي من 51 طائرة من طراز إيرباص A320.