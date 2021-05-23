رصد نوبة هيجان من التوهجات الشمسية خلال 24 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس سجلت سلسلة من التوهجات الشمسية الصادة عن البقعة الشمسية AR2824 على عكس أي شيء رأيناه منذ سنوات.

وأفاد أنه رصدت تسعة توهجات من الفئة C واثنتين من الفئة M في 24 ساعة فقط، مبينًا أن الانفجارات السريعة أدت إلى قذف عدة انبعاثات كتلية إكليلية (سحب من الغاز المتأين) المتداخلة نحو الفضاء، ولا تزال البيانات غير متوفرة لتحديد ما إذا كان أي منها قد يصل إلى المجال المغناطيسي للأرض، وحتى الآن لا يظهر بأن أيًا منها في اتجاه مباشر إلى كوكبنا، لكن يمكن أن تمر بمجالنا المغناطيسي بشكل سريع بدءًا من 26 مايو.

هيجان التوهجات الشمسية:

وبين أنه خلال نوبة هيجان التوهجات الشمسية، أطلقت الشمس موجات راديوية قصيرة تدفقت بشكل عال لدرجة أنها أغرقت البرق الناتج عن عاصفة رعدية محلية شديدة، وفقًا لتقرير سجل الإشارة باستخدام تلسكوب لاسلكي في ريف نيو مكسيكو، كما تزامن التدفق الراديوي مع توهج شمسي من الدرجة M1.4، وقد كانت هناك انبعاثات قوية من الراديو الشمسي على جميع الترددات.

الانفجارات الراديوية الشمسية:

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن الانفجارات الراديوية الشمسية تصنف إلى 5 أنواع، إذ سجل خلال 24 ساعة النوع الثاني والنوع الخامس، وهي ناتجة على التوالي عن موجات الصدمة وحزم الإلكترون التي تتحرك عبر الغلاف الجوي للشمس في أعقاب التوهجات القوية، وبشكل عام كانت الشمس في حالة عاصفة راديوية من النوع الثالث خلال الأيام الثلاثة الماضية مع انبعاثات شبه مستمرة، ومن الممكن أن تنتج هذه البقعة الشمسية مزيدًا من النشاط.

واختتم أبو زاهرة بالقول، يمكن رؤية البقعة الشمسية مصدر كل ذلك النشاط من خلال تلسكوب مزود بفلتر مخصص لرصد الشمس.

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