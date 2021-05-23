الداخلية : عقوبات التجمعات المخالفة تصل 100 ألف ريال وتشمل الداعي والحضور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، تطبيق العقوبة على كل شخص يخالف الإجرائية الاحترازية ويحضر التجمعات بتغريمه بمبلغ مالي قدره بـ5 آلاف ريال وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وقد تصل إلى 100 ألف ريال.

عقوبة تصل للسجن

وأضاف المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن المخالف أيضًا سيتم تحويله للنيابة العامة عند تكراره المرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

غرامة مالية لمن يدعو للتجمعات

وتابع: “سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل من يدعو إلى تجمع مخالف تضاعف إلى 100 ألف ريال عند تكرار الواقعة إضافة لإخطار النيابة العامة للنظر في سجنه وقفًا للإجراءات النظامية المتبعة”.

مخالفات الإجراءات الاحترازية

وبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الفترة من 4 / 10 / 1442هـ حتى 10 / 10 / 1442هـ (25101) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5275)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3123)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1700)، ومنطقة القصيم بـ(1699)، ومنطقة الجوف بـ(1437)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(693)، ومنطقة تبوك بـ(619)، ومنطقة حائل بـ(580) ومنطقة الباحة بـ(430)، ومنطقة عسير بـ(400)، ومنطقة جازان بـ(287) ومنطقة نجران بـ(176).

وكانت وزارة الداخلية قد شددت سابقًا على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



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