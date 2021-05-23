شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة":لا علاقة بين عدوى "الفطر الأسود" وفيروس كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى متحدث الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ما يتداول حول رصد إصابات بعدوى “الفطر الأسود” في المملكة.

وحول ما يتردد عن مرض الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا، قال إنه لا علاقة بين عدوى "الفطر الأسود" وفيروس كورونا.

وأبان أن الجائحة لا زالت مستمرة، كما دعا إلى إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد ، عن تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 895 حالة تعافي.