شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الداخلية توضح العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة.

وجاءت العقوبات المقرررة المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا كالتالي:

- 10 ألاف ريال للتجمع العائلي.

- 15 ألف ريال للتجمع غير العائلي.

- 40 ألف ريال التجمعات الاجتماعية.

- 50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال.

وأكد المتحدث الأمني على المسافرين القادمين للمملكة ضرورة تسجيل حصولهم على اللقحات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن التسجيل يقتصر على مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها.

كما أوضح هناك لجنة تقييم أوضاع كورونا بالمملكة، وأي إجراء يتخذ يعلن مباشرة عبر حسابات وزارة الداخلية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي الفيروس، والعمل على تحقيق الهدف الأساسي لعودة الحياة لطبيعتها.