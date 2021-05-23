شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فتوى قديمة للشيخ " العثيمين " بمنع رفع الصلاة بمكبرات الصوت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين، في فتوى قديمة له، على ضرورة منع رفع الصلاة بمكبرات الصوت.

وذكر الشيخ الراحل، في مقطع فيديو متداول، أنه يجب عدم رفع الصلاة بمكبرات الصوت الخارجية، لعدم التشويش على المساجد الأخرى.

وأضاف رفع الصلاة بمكبرات الصوت قد يؤدي إلى أذية سكان البيوت القريبة من المسجد، خاصة إذا كان بينهم مريض أو أطفال أو نائم.

واستشهد على صحة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يجهرون في الصلاة وقال لهم:"لايؤذين بعضكم بعضا في القراءة.

ولفت إلى أن البعض يرى أن الإقامة عبر مكبرات الصوت يعد بدعة، إلا أنه يرى أنه لا بأس بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة"، وهذا ما يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدرًا تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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