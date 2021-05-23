شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 895 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 424,690 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7249 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن منطقة مكة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 322 إصابة.