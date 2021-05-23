شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مدى إمكانية أخذ لقاح فيروس كورونا لمن يعاني من مرض الروماتويد ويتناول أدوية خاصة به.

ووجه أحد الأشخاص سؤالًا قال فيه: "أستفسر عن هل هناك مشكلة في أخذ اللقاح لزوجتي وهي تعاني من مرض الروماتويد"، فيما كشف عن الأدوية التي تتلقاها.

وأجاب حساب الصحة 937: "بشكل عام مرضى نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضين للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد ويمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة، مع الاستمرار في اتباع الإرشادات الوقائية"، مؤكدًا أنه لا يعتبر ذلك من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا.