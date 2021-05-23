شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الهلال الأحمر بعسير يكرم "العنود الشهري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

في بادرة إنسانية قامة الممرضه / العنود محمد الشهري في عمل إنساني مشرف وذلك عند مباشرتها لحالة اسعافيه لشاب تعرض لحادث مروري بمحافظة النماص وذلك أثناء مرورها من جانب الطريق الذي وقع فيه الحادث، إذ قامت على الفور بالاتصال على عمليات الهلال الاحمر ومباشرتها للحالة الاسعافيه ، والتدخل لإنقاذ حياة المصاب، وقدمت له الإسعافات الأولية لحين وصول فرقة إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي لمنطقة عسير أحمد الألمعي أنه ومن دور هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير في المجال الاسعافي

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير الأستاذ / محمد بن عبدالله الشهري بتقديم تكريم لها على مبادرتها الإنسانيه والمساهمه في إسعاف حياة، كما قدم شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني، عبرت من خلالة لأسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضح الألمعي أن هيئة الهلال الاحمر تنوه على المجتمع وزوار المنطقة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القياده في الطرقات وفي حال طلب الخدمة الاسعافيه يتم التواصل على الرقم ٩٩٧ او عن طريق تطبيق أسعفني.