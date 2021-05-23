شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رسائل محبة ووفاء للمستشار سعود القحطاني: السد والعلامة الفاصلة والصخرة العظيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن محبتهم للمستشار سعود القحطاني وتقديرهم لدوره ومكانته؛ حيث أطلقوا هاشتاقًا يحمل اسمه للتعبير عن وفاءهم له.

وقال المغرد نواف الجار الله، عبر موقع التدوين الصغير "تويتر" : "‏ليلة وفاء اهتزت لها جنبات تويتر وقد يستغرب الغير سعودي مقدار محبة معالي المستشار سعود القحطاني في قلوب السعوديين!! نقول له: تلك المحبة لم تأت من فراغ بل نتيجة مواقف لايمكن عدها ولذلك ترى هذا الحب الجارف، استمع فربما في هذه الأبيات شرح لقليل من كثير"؛ حيث نشر أبياتًا شعرية في مقطع فيديو تكشف عن محبته لـ" القحطاني".

‏‎وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، عبر حسابه على تويتر، أبياتًا شعرية تقول:

"يبون كسر سعود وإلا انهزامه

وأنا شبل قحطان شامخ كما الطود

وأنا على حق وطريق استقامه

وش ذنبي إلا أني عن بلادي أذود

من لا كرب من شان داره حزامه

ما هو من عداد الرياجيل معدود

كفو وصح لسانك يابو خالد".

وأشاد منذر آل الشيخ مبارك بدور المستشار سعود القحطاني: "‏يستحيل أن نفي معالي المستشار سعود القحطاني حقه ولكن له منا الدعاء والثناء ونقول له جزاكم الله عنا خير الجزاء، كنتم السد والعلامة الفاصلة والصخرة العظيمة التي تحطمت عليها أحلام من تآمروا على ولاتنا ووطننا وعليها تحطمت منظومات إعلامية صرف عليها مليارات لذا نقول شكرا سعود القحطاني".

وغرد أحد نشطاء تويتر:"أحد رموز الوطن الغالي وأحد القمم الشامخة، الذي عمل بإخلاص وإتقان وشغف لخدمة ودينه.. ووطنه، كان ومازال رمزاً يحتذى بشجاعته وحكمته وقدوة للنجاح والتميز في مواجهة أعداء الوطن.. كان يكتب ويعمل خوفاً على بلاده من الأعداء.. حفظك الله ورعاك يابو ( خالد)".

وأبدى بدر العواد إعجابه:"‏رمز وفاء قدم للوطن الكثير ..من الأشخاص الصادقين و الداعمين لأبناء الوطن في شتى المجالات.. ولك مواقف طيبة دائماً..ما أنساها يابو خالد" ، فيما أضاف بن محفوظ:" قامة وطنية شامخة، ورمز من رموز الدولة العظيمة. كلنا شوق لعودته ونتمناها على رأس الهرم الإعلامي".