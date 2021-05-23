هل يحتوي لقاح كورونا على معدن مغناطيسي؟ «الصحة» توضح

كشفت وزارة الصحة حقيقة ما يثار حول احتواء لقاح كورونا على معدن مغناطيسي، مؤكدة أن ما يشاع غير صحيح.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، من الإشاعات المنتشرة حول الجائحة، مشيرًا إلى أنها ما زالت مستمرة وندعوكم إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.

وكان أخصائي طب الأطفال، الدكتور محمد أمير طليمات، فند عددًا من الشائعات أثيرت على تركيب لقاح فايزر، كاشفًا عن مكوناته بالتفصيل.وقال طليمات، خلال تصريحات لقناة MBC، إنه لا صحة لما يثار بشأن وضع شرائح مصاحبة للتطعيم بلقاح، مؤكدًا أنها شائعات يطلقها اللوبي المقاوم للقاح كل فترة، لا أساس لها من الصحة.

وقال الدكتور طليمات، إن تركيب اللقاح بسيط جدًا، وهو عبارة عن 30 ميكروجرامًا من الحامض النووي «آر إن إيه»، ومادة دهنية سكرية وجليكول وجليسروفسوفوكولين، مع سكروز وكلور بوتاسيوم وكلور صوديوم، وكل هذا بكميات زهيدة جدًا، كي يتمكن الحمض النووي من الوصول إلى الخلية دون أن يفسد.

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